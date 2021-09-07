كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 03:49 صباحاً - شاركت الفاشينيستا الأردنية زين كرزون متابعيها على حسابها على انستغرام بمقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص على انغام احد الاغاني الشعبية. وعلقت زين كرزون على الفيديو كاتبة: “من عرس صديقتي وحبيبتي بنت السعودية الدكتورة خلود العازمي والدكتور احمد الطراونة… ربي يهنيكم ويوفقكم ويسعدكم يارب والدكتور احمد الطراونة… ربي يهنيكم ويوفقكم ويسعدكم يارب ”. ”. وكانت زين كرزون قد شاركت مؤخرا متابعيها بعدد من الصور خلال اسمتاعها بوقتها وبالطقس الصيفي. وظهرت زين كرزون، في احد هذه الصور، وهي ترتدي فستان بحر قصير باللون الأبيض، وكان شعرها مبلولًا.

كانت هذه تفاصيل خبر زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف السعودية خلود العازمي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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