شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Jungle Cruise لـ ذا روك يحقق 193 مليونًا و700 ألف دولار بعد 37 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم النجم العالمى دواين جونسون الجديد، والشهير بذا روك، Jungle Cruise إلى 193 مليون و797 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد طرح العمل يوم 30 يوليو الماضى بـ مختلف دور العرض حول العالم.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغيرعبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.