مسلسل See.. نسخة مقلدة جيدا من "صراع العروش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لجأ الكثير من محبي سلسلة صراع العروش إلى مسلسلات شبيهة بعد انتهاء سلسلة الفانتازيا، تعوض شعورهم بالحنين تجاه السلسلة الشهيرة.

ولعل أبرز هذه المسلسلات، مسلسل See "انظر" الذي يعرض الموسم الثاني منه على شبكة "أبل تي في" حاليًا.

ويقدم موقع "ذا بلاي ليست" الأمريكي، في التقرير التالي، مراجعة نقدية للمسلسل.

وقال الموقع، إن مسلسل "انظر" هو مزيج من صراع العروش ومسلسل The 100 (المئة)، على أفضل تقدير.





وتدور أحداث المسلسل في المستقبل، بعد أن انتهت الحضارة الإنسانية ثم أٌعيد تكوينها من جديد ولم يتبق سوى 2 مليون إنسان من الناجين تم حرمانهم من نعمة الإبصار، وفي هذا المجتمع يقود فاقدو البصر بعضهم البعض.

وارتكز الموسم الأول على قصة الشابين كوفون (آرشي ماديكوي) وهانيوا (نيستا كوبر) الذين تمت مطاردتهما طيلة حياتهما من قبل الملكة كين (سيلفيا هويكس).





وفي الموسم الثاني يستمر الصراع على البقاء، حيث يحاول والدهما بالتبني بابا فوس (جايسون موموا) حمايتهما.

ويتوسع الموسم الثاني في فكرة تقليد حبكة صراع العروش، فالعنف هو سيد الموقف، والموتى يتساقطون يمينًا ويسارًا، تاركين ورائهم مشاهد مروعة.

وكأن العنف لا يكفي، إذ ركز المسلسل على الجانب السياسي أيضًا، حيث شخصية الملكة كين، تمثل سيرسي لانستر من مسلسل "صراع العروش"، التي تعلن الحرب على منطقة Trivantians لتغطية آثار خداعها.





وأشار الموقع، إلى أن تركيز صناع المسلسل على تيمة صراع العروش، أفقدهم عاملًا مهمًا من عوامل نجاح الموسم الأول، وهو الحميمية.

واختتم الموقع، أن مسلسل "انظر" هو نسخة مقلدة من صراع العروش، ولكنه واحدا من أفضل النسخ التي ظهرت مؤخرًا لتقليد المسلسل ذي الشعبية الكبيرة.





