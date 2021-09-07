شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيلها الأولى.. عايدة كامل تاريخ طويل من العطاء وصل لـ 120 عملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الأولى على رحيل الفنانة عايدة كامل، حيث توفيت في 7 سبتمبر من العام 2020، حيث ولدت يوم 22 من شهر سبتمبر عام 1931 بالقاهرة، وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمى وأنجبت منه الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الحالى.

التحقت بالجامعة ودرست العمل بالإذاعى وحصلت على درجة البكالوريوس فى التقديم الإذاعى، ثم التحقت بالمعهد العالي للتمثيل، ثم اتجهت مطلع الخمسينيات إلى التمثيل من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية.

ظهرت موهبتها الفنية من خلال المسرح المدرسى، ثم اكتشفها الفنان حسين فياض فقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل البرنامج الشهير "بابا شارو"، واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية.

قدمت ما يقرب من 120 عملاً فنياً بين التلفزيون والسينما والإذاعة وتعاونت فيها مع العديد من النجوم الكبار مثل اسماعيل ياسين ومحمد فوزى وفريد الأطرش وفاتن حمامة وشادية وماجدة وعمر الشريف وغيرهم.

من أبرز أفلامها "ست الحسن"، "ورد الغرام"، "لحن الخلود"، "نت الهوى"، "رقصة الوادع"، "حدث ذات ليلة"، "موعد مع المجهول"، "اسماعيل ياسين فى الطيران"، "حدث ذات ليلة"، "الانثى والذئاب" و"اسكندرية ليه".

اهتمت أكثر بالدراما التليفزيونية فى الثمانينات ومن أهم مسلسلاتها "هوانم جاردن ستى"، "اللص الذى أحبه"، "القضاء في الإسلام"، "بين القصرين"، "قصر الشوق"، "رفاعة الطهطاوى".

أما فى الاذاعة فقدمت مسلسلات "الحب كدة"، "شىء من الخطر"، "حبيبى خذ بيدى"، "الدجال"، "ابن البرق"، "الفارس الأسود"، "كلاب الحراسة"، "الصديق والطريق".

كرمها وزير الثقافة السابق حلمي النمنم وخالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والمخرج محمد الخولى رئيس المركز القومى للمسرح، فى عام 2017 بمسرح الهناجر وتم اهدائها درع الرواد وشهادة تقدير.