شكرا لقرائتكم خبر عن ايمي سمير غانم لوالديها الراحلين: انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة ايمي سمير غانم، رسالة لوالديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم والنجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، فى بوست جديد تعبر فيه عن افتقادها لهم، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

وقالت ايمي فى رسالتها "يا اجمل و اطيب واخف دم اب و ام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكوا، اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا، بحبكم للابد"

وعبرت النجمة إيمي سمير غانم، عن افتقادها لوالديها الراحلين منذ ايام، ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت فى تعليقها على الصورة التى جمعتها مع والديها وشقيقتها دنيا سمير غانم، "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله".

يأتى هذا بعد مرور قرابة اربعة أسابيع على رحيل الفنانة دلال عبد العزيز بينما لا تزال حالة الحزن تسيطر على أسرة الراحل سمير غانم. إيمى سمير غانم كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "بحبك يا مامى وبتعذب من غيرك.. الحمد لله على كل شىء ربنا يرحمك يا رب".

أما دنيا فوجهت الشكر لمن وقف بجانبها وقالت: "شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا ده طبيعى بين الأصدقاء والأقارب لكن أنا بكتب للجمهور العظيم ربنا يخليكم لينا هفضل أشكركم طول عمرى على إحساسكم بينا".

وعبرت دنيا عن اشتياقها لوالدتها، قائلة: "ماعنديش حاجة أقولها غير إنى فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمى أنت علمتينى الرضا وأنا راضية وعلمتينى أقول على كل حاجة الحمد لله".