شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يبرر موقفه بعد قرار وقفه: دى أول غلطة ليا من ساعة ما دخلت المجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، موقف إساءته للفرق الموسيقية، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وقال "انا مقدرش اغلط في الفرق الموسيقية، اسألوا اى فرقة انى مقدرش اغلط في اى حد من الفرق الموسيقية، انا طلعت مع كل فرق مصر".

وأضاف شاكوش "انا بقول للناس انا عمري ما اغلط في اى عازف ولا عمري ما اغلط في أي طبال ولا اى بتاع مزيكا، لانهم اخواتنا وحبايبنا، انا عامل اللايف دا علشان اوضح وجه النظر، دى اول غلط ليا من ساعة ما دخلت المجال"

وتابع شاكوش: "انا ورضا وفرقة رضا البحراوي اخوات وحبايب، انا اشتغلت مع فرقة رضا اكتر من 10 مرات وهما اخواتي واسالوهم، وعمري ما زعلت حد من الفرق الموسيقية، وليهم كل الاحترام والتقدير، انا بتأسف لكل الفرق الموسيقية والطبالين والعازفين".

واختتم كلامه تعليقا على قرار وقفه "نقابة المهن الموسيقية على راسنا من فوق، واى قرار هياخدوه على راسنا من فوق وانا راضي بيه وكل خيره وفيها تأخيره ان شاء الله".

وعقدت نقابة المهن الموسيقية أمس اجتماعًا للتحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي إثر خلافهما المتداول علي السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتدها الفن المصري وتناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو تناول شعبة الإيقاع بالإهانة والتصغير وكان ذلك أمام الجمهور وعلى خشبة المسرح الأمر الذي لم ترضيه النقابة علي أعضاء جمعيتها العمومية، ولم يقبله أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر علي شعبة الإيقاع التي كانت وما زالت عماد الموسيقي العربية وأن الفنان هاني شاكر يقدر ويجل كل أعضاء شعبة الايقاع ضمن كافة شعب الموسيقي وقد انتهي التحقيق إلى :

أولا: سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيًا بدون مدة محددة

ثانيًا: وقف رضا البحراوي شهر يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.

ثالثًا: ممنوع الغناء على فلاشة أو أي مسجل صوتي ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لا تقل عن ثمانية عازفين.

هذه جملة القرارات التي اتخذها مجلس النقابة وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية علي الالتزام بمبادئ الوقوف علي خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسئولية الكلمة والفعل.