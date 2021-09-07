"ده غباء".. خالد يوسف يرد على ادعاءات استخدام "الفوتوشوب" في تصوير 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المخرج خالد يوسف، إن المشاهد الحقيقية التي صوّرها في ثورة 30 يونيو 2013 لم تُذاع بعد.

أضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، "هناك ملحمة كانت موجودة في قرى مصر، غير وسط البلد والقاهرة والإسكندرية، إحنا كنا بنطلع من القاهرة للإسكندرية، وإحنا رايحين إسكندرية نمسح كل قرى الدلتا في طريقنا، وبعدين نروح من القاهرة للصعيد ونعدي في الطريق على كل قرى الصعيد، ومنه إلى مدن القناة، وهكذا".

تابع: "لما كنا بنعدي على قرية كان الطيار يقولنا دي قرية كذا وتعداد سكانها كذا، كنا بنلاقيهم بالأعلام في الشارع بالقرى، دي مشاهد لم تُذاع، لم يذاع غير مشاهد لميدان التحرير والاتحادية، فلما يكلموني عن الأعداد وإني زوّرت فالحقيقة إنهم شافوا أقل أعداد، لو حصروا الناس اللي كانوا موجودين في القرى هيعرفوا أنهم أكثر من 30 مليون، عمالين يقولوا إن زودتهم بالفوتوشوب، وده غباء لأن الكلام ده عايز شهور وإحنا كنا بنصور ونذيع على الهواء، ده عشان تعمل كادر واحد هتاخد وقت كبير، القرى كانت الـ5 أو 10 آلاف في الشوارع، وتقولي مكنتش ثورة؟!".

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لخالد يوسف بعد عودته إلى مصر.