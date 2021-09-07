خالد يوسف عن زوجته: ست عظيمة دافعت عني أكتر ما دافعت عن نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدث المخرج خالد يوسف، عن زوجته الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر".

وقال يوسف، إنه تم استقباله بحفاوة كبيرة في كل البلاد التي زارها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها بريطانيا، الإمارات، والسعودية، موضحا: "السعودية استقبلتني استقبالا هائلا، بلد مراتي صحيح وعشان خاطرها".

وعقب "أديب" قائلا: "مراتك ست عظيمة"، فقال يوسف: "أكيد.. اللي تستحمل اللي حصل فيّا ده ست عظيمة، هي كان عندها يقين فيّا ومهمهاش كل اللي حصل، ودافعت عني أكتر ما دافعت عن نفسي".

خالد يوسف متزوج من الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي ولديه ابنة منها.

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لخالد يوسف بعد عودته إلى مصر.