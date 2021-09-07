خالد يوسف يرد على سؤال عمرو أديب "كانت مشاعرك إيه وأنت في الهليكوبتر بتصور 30 يونيو؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المخرج خالد يوسف، عن مشاعره أثناء وجوده في الطائرة الهليكوبتر لتصوير مشاهد احتشاد المصريين ضد نظام الإخوان بالميادين في ثورة 30 يونيو 2013.

وردا على سؤال الإعلامي عمرو أديب "كانت مشاعرك إيه وأنت في الهليكوبتر وبتصور 30 يونيو؟"؛ قال خالد يوسف: "مكنتش مصدق تماما.. وأنا في الطائرة كنت على اتصال بقيادات ميدان التحرير، وكنت ماسك التليفون وبكلمهم وبزعق، لأن الليزر اللي كان معاهم كان مبوظ الصورة، كنت بقولهم خلوهم يطفوا الليزر، وكأن الموجودين دول هياخدوا تعليمات، وكانوا يضحكوا لأني بدي أمر وكأني بخرج مشهد".

أضاف خلال حواره ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر": "الناس فاكرة أن الجيش جابني عشان أصور في 30 يونيو، وده مش صحيح، أنا اللي طلبت، وفي 25 يناير كمان أنا اللي طلبت من الشئون المعنوية وقولتلهم أرجوكم طلعوني على طائرة أصور بغض النظر عن موقفكم من هذه الحركة لأن ده تاريخ مصر ولازم أصوره كويس عشان الأجيال الجاية والتاريخ، قالولي إحنا بنصور يا أستاذ خالد ورفضوا".

تابع: "في 30 يونيو لما طلبت قالولي اتفضل، الناس فاهمة إني كُلّفت، أنا مش عسكري عشان أُكلّف، فأنا اللي طلبت في 30 يونيو، وأنا اللي روحت صورت، قولتلهم أرجوكم نصور بكاميراتنا وهجيب أحسن مصورين وأحسن كاميرات، قالولي اتفضل صوّر، ولما كنت فوق مكنتش مصدق خالص".

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لخالد يوسف بعد عودته إلى مصر.