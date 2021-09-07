خالد يوسف يعلن عن تعاونه مع الشركة المتحدة في فيلم ومسلسل ضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المخرج خالد يوسف، عن أعماله المقبلة، لافتا إلى أن أول أعماله فيلم "أهلا بكم في باريس" عن أوضاع الجالية العربية في باريس.

وأعلن يوسف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، عن عمل كبير يتعاون خلاله مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تابع: "هتعاون مع الشركة المتحدة في فيلم ومسلسل، حاجة ضخمة جدا، في حاجة تاريخية وهتكون مسلسل، والفيلم عن بطولة من بطولاتنا عن حرب أكتوبر".

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لخالد يوسف بعد عودته إلى مصر.