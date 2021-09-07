خالد يوسف: مش الجيش اللي جابني أصور 30 يونيو أنا اللي طلبت.. وفي 25 يناير رفضوا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المخرج خالد يوسف، عن تصويره مشاهد احتشاد المصريين ضد نظام الإخوان بالميادين في ثورة 30 يونيو 2013.

أضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، "الناس فاكرة أن الجيش جابني عشان أصور في 30 يونيو، وده مش صحيح، أنا اللي طلبت، وفي 25 يناير كمان أنا اللي طلبت من الشئون المعنوية وقولتلهم أرجوكم طلعوني على طيارة أصور بغض النظر عن موقفكم من هذه الحركة لأن ده تاريخ مصر ولازم أصوره كويس عشان الأجيال الجاية والتاريخ، قالولي إحنا بنصور يا أستاذ خالد ورفضوا".

تابع: "في 30 يونيو لما طلبت قالولي اتفضل، الناس فاهمة إني كُلّفت، أنا مش عسكري عشان أُكلّف، فأنا اللي طلبت في 30 يونيو، وأنا اللي روحت صورت، قولتلهم أرجوكم نصور بكاميراتنا وهجيب أحسن مصورين وأحسن كاميرات، قالولي اتفضل صوّر، ولما كنت فوق مكنتش مصدق خالص".

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لخالد يوسف بعد عودته إلى مصر.