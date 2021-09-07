خالد يوسف: أي خلاف بيني وبين النظام ولو حصل كوارث.. عمري ما هندم على 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المخرج خالد يوسف، إن أمره محسوما للغاية منذ عمر 16 عاما حول علاقته بتيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان، مستكملا: "كنت ضدهم في الجامعة، وأنا تقريبا الناصري الوحيد اللي كنت بكسب الإخوان في انتخابات الجامعة وعارفهم كويس جدا، وعشان كده أنا ضد هذا المشروع قولا واحدا".

أضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، "أي صدام أو أي خلاف بيني وبين النظام عمره ما يخليني أشوف إني كنت غلطان ولا أندم على 30 يونيو، لا مكنتش غلطان في 30 يونيو ولو حصل كوارث على الوطن كله عمرها ما هتبقى واحد على مليون من الكوارث اللي كانت هتحصل لمصر لو استمر مشروع الإخوان".

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لخالد يوسف بعد عودته إلى مصر.