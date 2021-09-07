خالد يوسف: "حصلت اتصالات بيني وبين أجهزة الدولة قبل ما أرجع وطمنوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المخرج خالد يوسف، إن "قرار عودته لمصر لم يحكمه غير إحساسه"، مستكملا: "أنا بحسب كل الأشياء الكبيرة والصغيرة في حياتي بإحساسي".

أضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، "أنا حسيت إني عايز أرجع، وبكل تأكيد وليس خافيا على أحد أنه حصل بيني وبين أجهزة الدولة اتصالات، وكانت اتصالات مطمئنة وفيها تقدير كبير".

تابع: "اتقالي دي بلدك وترجع في أي وقت وليس عليك أي شيء، وأنت اللي خرجت محدش قالك أخرج".

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لخالد يوسف بعد عودته إلى مصر.