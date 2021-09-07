خالد يوسف: أنا لما أحب أعارض هعارض من مصر.. وأنا جيت أهو

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المخرج خالد يوسف، إن خطابه من الخارج حول أوضاع مصر كان أكثر هدوءا، مستكملا: "أنا لما أحب أعارض هعارض من مصر، وأنا جيت أهو، واللي ياخد موقف يكون مستعد يدفع ثمنه".

أضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، أن الدولة المصرية حققت نجاحات لا يستطيع أي حد أن ينكرها، مثل ملفات بلاد ليبيا وفلسطين وتركيا.

تابع: "أنا راجل اشتراكي، وأنا منحاز لأفكار البسطاء والفقراء وده همي من أول يوم لغاية اللحظة دي، أنا عيني دايما على العدالة الاجتماعية ومكاسب وخسائر الفقراء".

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لخالد يوسف بعد عودته إلى مصر.