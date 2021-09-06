شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أعمال سمير الملا.. أشهر أطباء السينما والدراما من رأفت الهجان لصاحب السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا طبيب المخ والأعصاب سمير الملا الذى يعد أشهر طبيب بتاريخ السينما والدراما المصرية، بعدما قدم شخصية الطبيب خلال أكثر من عمل فنى نستعرض أبرزهم خلال السطور التالية.



سمير الملا

أشهر أعمال سمير الملا

سمير الملا شارك في حوالى 50 عملا فنيا، وآخر أعماله مسلسل "صاحب السعادة" الذى شارك فيه إلى جانب الزعيم عادل إمام.

كما شارك بمسلسل "رأفت الهجان" مع الراحل محمود عبد العزيز الذى شارك معه أيضًا بمسلسل "محمود المصرى".

ومن أشهر أعماله أيضًا التى اشترك بها "مبروك جالك ولد عام ١٩٧٨ و"دموع فى عيون وقحه" عام ١٩٨٠ و "الفرار من الحب" عام ٢٠٠٠ و "اغتيال شمس"عام٢٠١٠.

آخر أعمال سمير الملا

جدير بالذكر أن آخر أعماله مسلسل "صاحب السعادة" بطولة الزعيم عادل إمام ويشارك فى بطولته النجم أحمد عيد، لبلبة، خالد زكى، نهال عنبر، محمد إمام، أحمد حلاوة، إنجى وجدان، أمينة خليل، إدوارد، تأليف يوسف معاطى، وإخراج رامى إمام، تم عرضه عام 2014.