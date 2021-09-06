شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أيقونة السينما الفرنسية جان بول بلموندو عن عمر 88 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع هوليوود ريبوتر عن وفاة أيقونة السينما الفرنسية جان بول بلموندو، عن عمر 88 عامًا وهو النجم الذي منحه مهرجان فينسيا فى دورته الـ73 جائزة الأسد الذهبى عن إنجاز العمر.

وأصبحت صورة قُبلة النجمين جان بول بلموندو وآنا كارينا أيقونة لا تنسي فهو المشهد الذي اختاره القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولى في دروته الـ 71 ليتصدر البوستر الرسمي للمهرجان.

بلموندو من مواليد عام 1933 وكان بطلا للملاكمة بسن 17 سنة، قام بالتعاون مع المخرج جان لوك جودار عام 1960 وجعل منه شخصية رئيسية بالسينما الفرنسية، وتنوعت أدواره بين السينما والمسرح وأفلام الكوميديا والحركة، وحصل على العديد من الجوائز العالمية.

ولد جان بول بلموندو تشارلز 9أبريل 1933 بنويلي سور سين بفرنسا بدأ بلموندو حياته الفنية كهاوي حيث كان بطل للملاكمة بسن 17 سنة وقام بإداء دور ثانوي في جان لوك جودار عام 1960 والذي جعل منه شخصية رئيسية بالسينما الفرنسية وتنوعت أدوار بلموندو بين السينما والمسرح وافأام الكوميديايا والحركة و.

اعتبر النقاد افضل دور له في (ستافيسكي) عام 1974 وقد اعتمد بلموندو ع أداء الأدوار الصعبة دون الاستعانة بكومبارس مكانه مما زاد من تحطيمه لشباك المغامرين والابطال وقد حصل جان ع العديد من الجوائز العالمية تزوج بلموندو من إلودي قسطنطين عام 1953 وانجب ثلاثة أولاد هما باتريشيا وفلورنسا وبول ثم تزوج عام 2002 من ناتلي وانجب ستيلا.