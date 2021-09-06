شكرا لقرائتكم خبر عن المونتير عمرو عاكف: الاستوديو الخاص بى تعرض لحريق ضخم والحمد لله أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المونتير عمرو عاكف، إن الأستوديو الخاص به تعرض لحريق ضخم تهشمت بداخله محتويات عديدة، مؤكدًا أنه بخير ولم يحدث له أي إصابات.

وأعرب مؤخرا المونتير عمرو عاكف، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مسلسل كوفيد 25، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، بطولة النجم يوسف الشريف، وحقق نجاحًا باهرًا، مشيرًا إلي أن المسلسل صعب للغاية، لكونه تطلب استخدام تقنيات عالمية في الجرافيكس الخاصة بالعمل، خاصة أنه يعد أول مسلسل زومبي في تاريخ مصر يتم تنفيذة وعرضه في موسم رمضان، مؤكدًا أن ردود الأفعال عن التي تلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن المسلسل فاقت كل توقعاته.

وآخر اعماله في السينما فيلم "مش انا" يشارك فى بطولته تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.