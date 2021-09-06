شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى وهاجر أحمد يصوران "بدون ضمان" من "إلا أنا" مع أحمد بدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المخرجة ياسمين أحمد كامل، أمس الأحد، تصوير أول مشاهد حكاية "بدون ضمان" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" الذى انطلق عرضه على قناة DMC يوم السبت الماضى، حيث استقرت ياسمين كامل على بطلتي الحدوتة وهما هنادى مهنى وهاجر أحمد بمشاركة النجم أحمد بدير.



هنادى مهنى

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا انا"، حيث انطلق عرض الأولى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، واستمرار تصوير مشاهد الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.



هاجر احمد

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

يذكر أن المخرجة ياسمين كامل عملت كمخرج منفذ في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وخاضت أولى تجاربها كمخرجة من خلال مسلسل "حدوتة مرة" عام 2019 بطولة غادة عبد الرازق، مجدى كامل، أحمد صفوت، محمد شاهين، هاجر أحمد، سلمى أبو ضيف، محمد مهران، أحمد صيام وتأليف عمر عبد الحليم.