شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة الراب كاردي بي ترزق بمولودها الثاني من زوجها أوفسيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت نجمة الراب كاردي بي، متابعيها وجمهورها، بأول صورة لها مع مولودها الثاني الذى رزقه به من زوجها النجم أوفسيت، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورة تجمعهم من داخل غرفة العمليات فور انتهائها من عملية الولادة.

واكتفت نجمة الراب بكتابة تاريخ وصول مولودها الثاني وهو يوم 4 سبتمبر الجاري، أي قبل يومين، ويبدو أن عملية الولادة تمت فى سرية تامة، وسرعان ما استقبلت "بي" الكثير من التهنئات والتلعيقات على الصورة التى نشرتها.



كاردي بي ومولودها الجديد وزوجها

وقالت المغنية كاردى بى في آخر حواراتها التى اجرتها منذ عدة أشهر، أنها تخطط للاختفاء في الفترة المقبلة لتتمكن من الانتهاء من العمل على ألبومها الجديد، والتي تعمل عليه منذ إصدار أخر ألبوماتها في خلال عام 2018، الذى طرح تحت اسم Invasion of Privacy.

وأكملت بى قائلة : "أشعر أنه في هذه المرحلة، الوقت يشبه الجدول الزمني الذي أنشأته، لأنني في العام الماضي في مثل هذا التوقيت كنت أقول "يجب أن أطرح ألبومي هذا العام"، ولكن ، بعد ذلك توقفت عن العمل على ألبومي بسبب covid 19، أننى أريد أن أطرح الألبوم ومن ثم القيام بـ جولة غنائية".

وأكدت بى في خلال حوارها أنها لا تريد أن الترويج لألبومها من خلال تطبيق Zoom، حيث قالت : "لا أشعر أنني استطيع الترويج للعمل بـ هذ الشكل، على العكس أنا أريد رؤية الجمهور والغناء معهم، ولهم، أريد رؤية تعبيراتهم، ومعرفة أي من الأغنيات يفضلونها من خلال مشاهدتهم".

وواصلت بى كلامها قائلة : "أحب حفلات إصدار الألبوم، خاصة في نيويورك، وأتمنى الحصول على حفلة في أتلانتا، وكل ذلك من دون أن يصاب أي من المتواجدين بـ فيروس كورونا".

وأنهت كاردى بى حديثتها قائلة : " لدى بعض الإجتماعات الأخيرة، ومن ثم سأختفى من بعدها لـ فترة لأتمكن من الانتهاء من تسجيل الأغنيات بـ هدوء".