شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الحقيقي وصل.. نانسي عجرم مع والدتها فى أحدث ظهور لها بحفل زفاف شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها بصورة مع والدتها فى أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، من حفل زفاف شقيقها الذى أقيم منذ أيام قليلة.

واكتفت عجرم بوضع قلب باللون الأحمر، على الصورة التى جمعتها مع والدتها لتحصد الآلاف الإعجابات والتعليقات خلال دقائق قليلة من نشرها للصورة فى أحدث ظهور لوالدتها عبر منصات السوشيال ميديا.



نانسي عجرم ووالدتها

وشاركت عجرم، متابعيها وجمهورها أمس، بمجموعة صور من حفل زفاف شقيقها، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، موجهة رسالة تهنئة له، وظهرت في الصور وهى ترتدي فستانا باللون البمبي وبجوار زوجها وأطفالها.