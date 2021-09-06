شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل شاكر يطرح "حبيب القلب وين" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان محمد فضل شاكر، لسلسلة من أعماله الغنائية الشبابية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى من تسجيل أغانى "حبيب القلب وين" التي بطلقها أولاً، و"لمّا لمّا" و"خبرهم عليي" و"صباح الصباح" و"كلامك معايا" و"على حالي" و"غايب عني "و "عايش فيي "و "بهددددد الدنيا " و"بعشقو ".

وانتهى محمد فضل شاكر من وضع اللمسات النهائية على الأغنيات الجديدة التي يقدمها بألوان موسيقية ولهجات غنائية متنوعة، معتمدا على التنوع بين الموسيقى الهادئة والإيقاعية، لاسيما وأنه ينوى التواجد بقوة على الساحة الغنائية على الفترة المقبلة.



محمد فضل شاكر

وطرح محمد شاكر آخر أعماله الغنائية، والتى تحمل اسم “شخص ما" في شهر أكتوبر الماضى، والأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله، ومن الحان خالد عز، من توزيع الموسيقى اماديو، وتنتمي لنوعية الأغاني الرومانسية الهادئة حيث حضر لها في الفترة التي سبقت موعد زفافه، وأطلقها إهداء لزوجته كاترينا مراد.

وتقول كلمات الأغنية:

صـحيَ إِحسـاس فِـيَّا كـنت ملَـجِّــــمَاه

حَـــــرَّك الـقَـلـب اللِي كُـنت مـحَـجِّــمَاه

فِي الحَياة دِي وجُودُه كَان فَارِق كِتير

وَ أنَــا فُــوق الـنَّاس بـحَالها مـنَـجِّـــمَاه

وكان محمد فضل شاكر، احتفل بزفافه إلى مواطنته كاترينا مراد العام الماضى، وأقيم حفل الزفاف في أحد فنادق الدول الخليجية، دون حضور أفراد أسرته بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".