شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير الأمير ويليام بالشرير فى فيلم عن الأمير هاري وميجان ماركل..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أنه سيتم تصوير الأمير ويليام على أنه الشرير في فيلم التليفزيوني الجديد المثير للجدل عن مغادرة الأمير هاري وميجان للعائلة المالكة.

الفيلم سيعرض على قناة Lifetime الأمريكية، ونشر موقع الديلي ميل أحدث الصور الترويجية التي تم إصدارها للممثلين الذين يلعبون دور ويليام وهاري وهم يتجادلون بينما يحاضر دوق ساسكس شقيقه الأكبر من عدم التحدث علنًا عن العنصرية.

وسيروي الفيلم الفيلم تسلسل أحلام ميجان ماركل 40 عامًا، والتي ستطورت في حادث سيارة بالفيلم تمامًا مثل الأميرة ديانا.

وتظهر الصور الأمير هاري والأمير ويليام يتجادلان في حديقة قصر كنسينجتون، ويخبر ويليام هاري: "ما يسبب المشاكل ليس اللون ، إنه الثقافة ميجان أميريكية. إنها تتصرف كمشاهير أكثر من كونها ملكية".

ويجسد الممثل البريطاني جوردان دين، والممثلة الأمريكية سيدني مورتون، دور هارى وميجان، في الفيلم الذي تم تصويره في فانكوفر، وظهر فيه هاري مغايراً في الشكل والشعر بصفة خاصة عن الحقيقة.

وشهد الإعلان الترويجي الأول الذي عرض في وقت سابق من هذا العام العديد من المناقشات الساخنة بين هاري وميجان، يعبر فيها هاري عن مخاوفه من مطاردة زوجته حتى الموت، ليعيد التاريخ نفسه، وتتكرر مأساة أمه.

ويكشف الفيلم الدرامى، التفاصيل الحقيقية وراء القرار الذي دفع الزوجين في النهاية إلى التخلي عن حياتهما الملكية.

ويتعرض الفيلم بالتفصيل لعزلة ميجان المتزايدة وحزنها، وخيبة أملها وهاري لأن أو الأسرة المالكة، لم تدافع عنهما ضد هجمات الصحافة، وخوف هاري من ألّا يستطيع حماية زوجته وابنه من القوى نفسها التي تسببت في وفاة والدته المفاجئة .