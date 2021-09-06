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تصوير الأمير ويليام بالشرير فى فيلم عن الأمير هاري وميجان ماركل..فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أنه سيتم تصوير الأمير ويليام على أنه الشرير في فيلم التليفزيوني الجديد المثير للجدل عن مغادرة الأمير هاري وميجان للعائلة المالكة.

Prince William will be portrayed as the villain in a controversial new TV film about Prince Harry and Meghan leaving the royal family. Jordan Dean and  Jordan Whalen are pictured as William and Harry

الفيلم سيعرض على قناة Lifetime الأمريكية، ونشر موقع الديلي ميل أحدث الصور الترويجية التي تم إصدارها للممثلين الذين يلعبون دور ويليام وهاري وهم يتجادلون بينما يحاضر دوق ساسكس شقيقه الأكبر من عدم التحدث علنًا عن العنصرية.

Latest promotional photos released show the actors playing William and Harry arguing as the Duke of Sussex lectures his older brother from not speaking out on racism. Jordan Dean and Jordan Whalen  are pictured as William and Harry

وسيروي الفيلم الفيلم تسلسل أحلام ميجان ماركل 40 عامًا، والتي ستطورت  في حادث سيارة بالفيلم تمامًا مثل الأميرة ديانا.

Harry & Meghan: Escaping the Palace, the third made-for-TV movie from US cable channel Lifetime, will dramatise the Sussexes' 'controversial conscious uncoupling from the crown, after the birth of their son Archie', according to its synopsis. Pictured Harry and Meghan (played by Sydney Morton)

وتظهر الصور الأمير هاري والأمير ويليام يتجادلان في حديقة قصر كنسينجتون، ويخبر ويليام هاري: "ما يسبب المشاكل ليس اللون ، إنه الثقافة ميجان أميريكية. إنها تتصرف كمشاهير أكثر من كونها ملكية".

ويجسد الممثل البريطاني جوردان دين، والممثلة الأمريكية سيدني مورتون، دور هارى وميجان، في الفيلم الذي تم تصويره في فانكوفر، وظهر فيه هاري مغايراً في الشكل والشعر بصفة خاصة عن الحقيقة.

وشهد الإعلان الترويجي الأول الذي عرض في وقت سابق من هذا العام العديد من المناقشات الساخنة بين هاري وميجان، يعبر فيها هاري عن مخاوفه من مطاردة زوجته حتى الموت، ليعيد التاريخ نفسه، وتتكرر مأساة أمه.

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ويكشف الفيلم الدرامى، التفاصيل الحقيقية وراء القرار الذي دفع الزوجين في النهاية إلى التخلي عن حياتهما الملكية.

ويتعرض الفيلم بالتفصيل لعزلة ميجان المتزايدة وحزنها، وخيبة أملها وهاري لأن أو الأسرة المالكة، لم تدافع عنهما ضد هجمات الصحافة، وخوف هاري من ألّا يستطيع حماية زوجته وابنه من القوى نفسها التي تسببت في وفاة والدته المفاجئة .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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