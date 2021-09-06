شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يعلن وفاة والده فى عيد الأب: كرس حياته لأهله وعمله وإيمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمي هيو جاكمان، وفاة والدة فى الساعات الأولى من عيد الأب العالمي، حيث نشر صورة لوالده الراحل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب " في الساعات الأولى من عيد الأب، توفي والدي بسلام، وبينما يسود حزن عميق، أشعر بالامتنان والحب، كان والدي باختصار غير عادي، كرس حياته لأهله وعمله وإيمانه".

وعلى جانب آخر حقق فيلم Reminiscence لـ الممثل العالمى هيو جاكمان، إيرادات وصلت إلى 10 مليون و 885 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض المختلفة حول العالم يوم 20 أغسطس الماضى، حتى اخر احصائية يوم الجمعة الماضية، وأنقسمت الإيرادات بين 3 مليون و 485 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 7 مليون و 400 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور فيلم Reminiscence حول استكشاف عالم لطريقة جديدة، تساعده على استعادة ماضيه، وبالتالى فإنه يستخدم التكنولوجيا للبحث عن حبه المفقود منذ فترة طويلة.

فيلم Reminiscence، من بطولة كل من ريبيكا فيرجسون، ثانديوي نيوتن، ناتالي مارتينيز، هيو جاكمان، أنجيلا سرافيان، كليف كورتيس، بريت كولين، دانيال وو، تيري ويبل، توماس فرانسيس مورفي، ومن إخراج وكتابة ليزا جوي.