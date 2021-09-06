شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون فى تدريبات قاسية داخل الجيم استعدادًا لفيلمه Black Adam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ"ذا روك"، مشاركة متابعيه وجمهوره، بكواليس تدريباته القاسية التى يخوضها حاليًا داخل صالة الالعاب الرياضية استعدادا لفيلمه المقبل Black Adam الذى يجسد فيه دور بطل خارق فى عالم مارفل السينمائي.

وظهر ذا روك فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يخوض الكثير من التدريبات القاسية لرفع مستوي لياقته البدنية وبنيته العضلية استعداد لخوض تدريبات الفيلم الجديد، ووصف تلك التدريبات بانها التى يتغلب بها على التعب والشعور السء.

وطرحت شبكة نيتفلكس أول فيديو ترويجى لـ فيلمها الأكشن والدراما الجديد Red Notice، الذى يقوم ببطولته الثلاثى دوين جونسون، وريان رينولدز، وجال جادوت، ومن المقرر أن يصل الشبكة في 12 نوفمبر المقبل، واحتوى الفيديو الترويجى الذى وصلت مدته على دقيقتين و28 ثانية على عدد من اللقطات التشويققة لأبطال العمل.