شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم The Last Duel بالسينمات 15 أكتوبر بعد عرضه فى فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فيلم The Last Duel، يوم 15 أكتوبر المقبل، وذلك بعد عرضه بمهرجان فينسيا خارج المنافسة الرسمية للمهرجان، وهو من إخراج ريدلى سكوت وبطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتجه جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل.

الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.

ويشهد مهرجان فينسيا عرض فيلم المخرجة اللبنانية مونيا عقل "كوستا برافا"، في مسابقة Orizzonti Extra، وبمشاركة الممثلة والمخرجة نادين لبكي و صالح بكري ونادية شيربل، وهو الفيلم الذي فازت مخرجته مونيا عقل بجائزة التطوير في مسابقة ملتقى مهرجان الجونة السينمائي، وتبلغ قيمة الجائزة عشرة الآف دولار.

تلعب نادين لبكي وصالح بكري دور زوجين يقرران ترك التلوث السام لمدينتهما بيروت ، على أمل بناء حياة مثالية في منزل في الجبال، ولكن تحطمت أحلامهما عندما تم بناء مكب نفايات بجوارهما مما أدى إلى جلب القمامة والفساد الذي كانوا يأملون في تركه وراءهم.