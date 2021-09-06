شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال تعود للدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات بمسلسل "آخر دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الممثلة القديرة ميمى جمال للدراما التليفزيونية للمرة الأولى بعد غياب وصل إلى خمس سنوات من خلال مسلسل يحمل اسم "آخر دور"، وهو العمل الذى تحضر له حالياً.. المسلسل من تأليف وسام صبرى وإخراج حسين المنباوى.

وتعد الفنانة القديرة ميمى جمال واحدة من أبرز الفنانات ممن اشتهرن بالمشاركة فى قائمة طويلة من الأعمال ما بين السينما والدراما والمسرح، كما كونت ثنائى بارز مع الفنان حسن مصطفى بعدما اعتبرا من أهم الثنائيات فى الوسط الفنى سواء عبر حياتهما الأسرية الناجحة التى امتدت إلى سنوات طويلة، بالإضافة إلى مشاركتهما معًا فى أكثر من عمل فنى، بجانب نجاح كل منهما بأعمالهما بشكل منفرد.

وسبق أن تحدثت النجمة الكبيرة، خلال حوارها لـ"تليفزيون الخليج 365" -فى وقت سابق- الذى قام بزيارة لمنزل الفنانة ميمى جمال، والذى جمعها برفيق عمرها وشريك حياتها الفنان الكبير حسن مصطفى، عن قصة تعارفها وزواجها وتفاصيل الحياة بينهما وآخر وصايا زوجها الفنان الكبير.

وقالت النجمة القديرة: "عرفنا بعض وتزوجنا فى فرق التليفزيون، كان متزوج قبلى من أم ابنته الكبرى سمية، ولم يستمر معها، وكنا نتحدث كثيرا، ولفت نظرى بطيبة قلبه، وصرح لى بحبه وطلبنى للزواج ووافقت، وتزوجنا عام 1966 يوم عيد ميلاده 26 يونيو .