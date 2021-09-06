شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Shang-Chi يكسر حاجز التوقعات بـ90 مليون دولار فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والابطال الخارقين Shang-Chi، إيرادات خالف التوقعات التى أعدها الكثيرون للإيرادات فى الافتتاحية الأولى للفيلم، ووصلت المؤشرات حتى اليوم الرابع للفيلم لـ 90 مليون دولار فى شباك التذاكر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم مارفل Shang-Chi، حقق 90 مليون دولار فى الأربعة الأولى تزامنًا مع اعياد عيد العمال، لتتجاوز إجمالي ايرادات الفيلم حتي اليوم الثالث 75.5 مليون دولار من 4300 صالة عرض، ليكسر الرقم القياسي السابق الذى سجله فيلم Halloween عام 2007.

حقق فيلم مارفل Shang-Chi ثاني أكبر افتتاحية فى موسم الوباء، بعد فيلم " Black Widow "، الذى حقق 80 مليون دولار فى افتتاحيته الاولي.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التي أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الكندي ذات الأصول السينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشي" الذي يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.