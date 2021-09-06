شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتلنى من فضلك".. 56 عامًا على عرض فيلم صدر فى عيد ميلاد بطله فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثري الفنان الكبير فؤاد المهندس الفن بالعديد من الأعمال التي تعد من أبرز أعمال السينما المصرية، وخاصة خلال حقبة الستينيات قدم عشرات الأفلام الناجحة والتى امتعت الجمهور، وواحد من تلك الأفلام هو "اقتلنى من فضلك"، خاصة أنه يرتبط بمناسبة هامة فى حياة "المهندس".

وتمر اليوم الذكرى الـ56 على عرض فيلم "اقتلنى من فضلك" لأول مرة للجمهور، حيث استقبلت دور السينما العرض الأول للفيلم فى 6 سبتمبر عام 1965، وتزامن ذلك مع عيد ميلاد فؤاد المهندس الـ41، إذ ولد في نفس اليوم عام 1924.





تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر حين يعتقد أحد الشباب أنه سيموت خلال بضعة أسابيع، فيقرر التخلص من حياته سريعًا، ويتفق مع أحد اللصوص الذي جاء ليسرق منزله على قتله في غفلةٍ منه مقابل مبلغٍ من المال، ثم يؤكد له الطبيب سلامة صحته، فيحاول الهرب من اللص الذي يطارده في كل مكان لتنفيذ الاتفاق، وفي نفس الوقت يقع في حب فتاةٍ جميلة ويقرر الارتباط بها وتتوالى الأحداث والمفارقات.

و"اقتلني من فضلك" من بطولة فؤاد المهندس وشويكار وعبد المنعم مدبولي وأبو بكر عزت، تأليف حسن حامد، ومن إخراج حين الصيفى.



وتحل اليوم ذكرى ميلاد عملاق الكوميديا الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 6 سبتمبر من عام 1925، "الأستاذ" كما كان يلقبه الفنانين والجمهور، حيث علم واكتشف العديد من النجوم وساهم فى شهرتهم، ويعد "المهندس" واحداً من أشهر نجوم الكوميديا فى مصر والوطن العربى، حيث قدم خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال المتنوعة في السينما والمشرح والدراما التليفزيونية، إضافة إلى أعماله للأطفال وأشهرها فوازير عمو فؤاد التي لاقت نجاحاً كبيراً بالثمانينيات والتسعينات وأصبح يمتلك شريحة جماهيرية كبيرة من الأطفال.



