شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الملياردير بيل جيتس تتغزل فى خطيبها الفارس المصري نايل نصار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جينيفر بيل جيتس، متابعيها بمجموعة صور لخطيبها الفارس المصري نايل نصار، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، من احدى مشاركاته ببطولات الفروسية التى يخوضها حيث ظهر وهو يمتطي حصانه وفى صور أخرى وهو يحتضنها بعد انتهاء مشاركته فى البطولة.



حضن يجمع نايل نصار وخطيبته ابنه بيل جيتس



نايل نصار فى احدث ظهور

وأجري ”الخليج 365”، مؤخرًا حوارًا مع الفارس المصري نايل نصار وخطيب نجلة الملياردير الأمريكي بيل جيتس عبر الإيميل..

كيف بدأت لعبة الفروسية؟ بدأت ركوب الخيل، عندما كنت صغيرًا جدًا في مدرسة محلية للفروسية في الكويت. هل لعبت لأندية مصرية قبل سفرك إلى الولايات المتحدة؟ هل لعبت لأندية مصرية قبل سفرك إلى الولايات المتحدة؟ شاركت في صيف 2005 في كينج مريوط بالإسكندرية، وقمت بالتدريس في بعض العيادات المحلية، ثم لعب لأندية قاهرية، لكنني لم أبق في مصر لفترة كافية لأكون عضوًا في النادي في أي مكان.



نايل نصار

ما هي ألقابك المفضلة التي فزت بها في الفروسية في مصر أو في الخارج؟

أنا محظوظ لأقول إن لدي العديد من النجاحات والإنجازات التي أفتخر بها، علي رأسها إنتصارنا في التصفيات الأولمبية بالمغرب حيث قفزت فقط ثنائية واضحة للفريق، فوزي في سباق الجائزة الكبرى في CSIO5 * St Gallen Switzerland هذا العام، أول فوز لي في CSI5 * Grand Prix في نيويورك عام 2019

احتفل جميع المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركتك في أولمبياد طوكيو تحت إشراف العلم المصري. كيف تشعر حيال ذلك؟

أفخر بذلك، إنه لأمر رائع أن أحصل على هذا الدعم، لكنني أتطلع إلى اليوم الذي يمكنهم فيه الاحتفال بحصولي علي ميدالية في قفز الحواجز للفروسية، كانت هذه أول دورة لي في الأولمبياد، وأول ظهور للفريق المصري منذ 60 عامًا، وهي مجرد بداية.

ما هى خططك بعد طوكيو؟

سأتنافس في هامبورج بألمانيا الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سأشارك في سبروس ميدوز في كندا.