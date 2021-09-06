شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها: كل سنة وانتى معانا بسيرتك الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أميرة مختار، ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، على إحياء ذكرى عيد ميلادها التى تحل اليوم، حيث نشرت صورة عبر حساب والدتها التى تديره بعد وفاتها، وكتبت: "كل سنة وانتى معنا بسيرتك الحلوة وبغلوتك في قلبنا كلنا بحبك يا أمي وحشتيني أوي ويارب يديم عليك نعمة حب الناس والدعاء لك ويارب يجعله دعاء مقبول، عقبال كل سنة".



حساب الراحلة رجاء الجداوي

ويمر اليوم الذكرى الـ87 علي ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إذ ولدت في 6 سبتمبر عام 1934، بمحافظة الإسماعيلية، وهى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، فكأنها ورثت العرق الفني منها، رغم أنها بدأت حياتها المهنية كمترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، ثم تم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن وأحبته.

وبدأت رجاء الجداوى مسيرتها عام 1958 في فيلم "غريبة"، لتثبت حضورها ويتوالي تألقها فى العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية والمسرحية خلال مسيرة فنية طويلة امتدت لـ 62 عامًا من الإبداع، قدمت خلالهم ما يزيد عن 300 عمل.

شاركت مع العديد من النجوم في الكثير من الأفلام أبرزها "إشاعة حب، عصابة حمادة وتوتو، حدوتة مصرية، البيه البواب، حنفي الأبهة، السلم والثعبان، تيمور وشفيقة، بوبوس، بنات العم، تؤام روحي"، كما قدمت للتلفزيون "أحلام الفتي الطائر، هند والدكتور نعمان، بلاغ للنائب العام، العائلة، اللص الذي أحبه، الرجل الآخر، عائلة الحج متولي، حكايات زوج معاصر، مبروك جالك قلق، جراند أوتيل، عوالم خفية، طلعت روحي"، ما شاركت فى العديد من المسرحيات مع الزعيم عادل إمام، وكانت تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة، منها "الواد سيد الشغال، الزعيم"