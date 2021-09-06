كندة علوش: بحب مصر بلد وأرض وشعب حب استثنائي.. وسعيدة بنهضتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أدلت الفنانة السورية كندة علوش، بـ"كلمة حق" في مصر وشعبها، واصفة إياه بـ"الاستثنائي".

وكتبت كندة، عبر حسابها على موقع "تويتر": "كلمة حق.. بحب مصر بلد وأرض وشعب حب استثنائي، وبعشق مصر ولو بعدت عنها ولو شوي بحس بحنين غير عادي.. وسعيدة بالنهضة اللي بتعيشها.. وممتنة أشد الامتنان لوجودي فيها وللسنين اللي قضيتها فيها ولكل اللي حصلي خلال السنين دي".

أضافت: "وكي لا يزايد المزايدين حبي لبلدي سوريا في مكانة عظيمة لا تتزعزع".

كندة علوش متزوجة من الفنان عمرو يوسف منذ يناير 2017 خلال حفل أقيم في مدينة أسوان.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة كندة علوش حكاية "ضي القمر" بمسلسل "إلا أنا"، الحكايات بطولة كل من وفاء عامر، أروى جودة، حنان مطاوع، شيري عادل، جميلة عوض، ريهام عبدالغفور، درة، وعدد من الفنانين.