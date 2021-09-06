حسن أبو الروس وزوجته في ضيافة منى الشاذلي بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل الفنان حسن أبو الروس وزوجته غادة والي مصممة الجرافيك، ضيفين على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

خلال اللقاء، يكشف أحدث عروسين في الوسط الفني كواليس خاصة عن حفل زفافهما الذي أثار حالة من الجدل مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إقامته داخل أحد الملاهي الشهيرة في القاهرة، وموقف الأهل وأصدقائهما المقربين من ذلك.

كما تتحدث العروس عن بداية معرفتها بحسن، وكيف كانت تستغرب من أفعاله في بداية تعارفهما.

على صعيد آخر، تتضمن حلقة الخميس فقرة مع ٤ من أطباء جامعة أسيوط، بعد نجاحهم في تطوير إجراء عمليات القلب في مصر .