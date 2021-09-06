مشاجرات وألفاظ خارجة.. حصاد ظهور شاكوش وعمر كمال في حفلات الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بالتزامن مع توالي ظهور ثلاثي أغاني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا في حفلات الساحل الشمالي، تعددت أزماتهم، وتحول الثلاثي إلى "ضيف دائم" امام لجان التحقيق في نقابة المهن الموسيقية.

وأصدرت نقبة المهن الموسيقية أمس الأحد قرارها بإلغاء تصريح الغناء لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد التحقيق معه بسبب تبادله والمطرب الشعبي رضا البحراوي الهجوم والسب والقذف أمام الجمهور على المسرح في الحفلات قدموها في الساحل الشمالي.

شاكوش إلى جانب المشاجرة مع البحراوي، تمت معاقبته أيضا بسبب الإساءة إلى الطبالين في الحفل الذي أحياه بالساحل، وقدمت ضده شكوى إلى نقابة المهن الموسيقية من العازفين.

وفي أغسطس الماضي قامت الخدمات الأمنية التابعة لمرور مديرية أمن مرسى مطروح بالقبض على المطرب حسن شاكوش، بسبب قيادة سيارة لاند روفر بيضاء اللون بدون لوحات معدنية، أمام بوابة مارينا ٦ في الساحل، قبل إصدار النيابة العامة قرارها بإخلاء سبيله في وقت لاحق، مع التحفظ على السيارة.

مشاجرة بيكا

في يوليو الماضي تورط مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا في مشاجرة مع مجموعة من الشباب، في "مارينا 5" بالساحل الشمالي.

وبدأت الواقعة باصطدام سيارة بيكا بأخرى، ليحدث الشجار وتبادل الألفاظ الخارجة بينه ورفاقه مع أصحاب السيارة الأخرى، وسط محاولات من المارة لفض الاشتباك.

وأثارت المشاجرة جدل واسع قبل قيام الفنان أشرف عبد الباقي بالإشارة لها في أحد مشاهد أحدث مسرحياته "شمسية وأربع كراسي"، بمشاركة حمو بيكا، وهو ما عرض "أشرف" للهجوم.

ومن جانبها قامت نقابة المهن الموسيقية في أغسطس الماضي بإلغاء الحفل الذي كان من المقرر قيام حمو بيكا بإحيائه في أحد الشواطىء المخصصة للسيدات بالساحل الشمالي، إلى جانب تحرير محضر رسمي ضده.

لفظ خارج

المطرب عمر كمال الذي شارك أيضا في أكثر من حفل في الساحل الشمالي، لم يكن بعيد عن الأزمات التي أثارها زملائه.

وشهد أغسطس الماضي إصدارنقابة المهن الموسيقية قرار إيقافه عن العمل أسبوعًا، بسبب تداول مقطع فيديو له من إحدى الحفلات، وهو يردد ألفاظًا خارجة خلال تقديم إحدى أغانيه.

المستشار علاء عامر "المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في تصريح لـ"الخليج 365"،علق على القرارو قال : "تم التأكيد على عمر كمال عقب التحقيق معه على إلغاء عضويته في النقابة حال تكرار الواقعة، ووقع إقرارًا بذلك".

6 قرارت

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية أمس 6 قرارت بعد مثول حسن شاكوش ورضا البحراوي للتحقيق، ومنها سحب ترخيص الغناء من شاكوش نهائيا بدون مدة محددة، وأيقاف البحراوي لمدة شهرين.

وتم التحقيق مع حسن شاكوش بسبب إهانة شعبة الإيقاعات، وعدم الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور، وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.