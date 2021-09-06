وفاة أيقونة السينما الفرنسية جان بول بلموندو عن عمر ناهز 89 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

توفي الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو في منزله اليوم الاثنين عن عمر ناهز 89 عاما.

ونقلت الخبر وكالة "فرانس برس" نقلا عن محاميه ميشيل جوديست.

وقال جوديست إن "بلموندو كان منهكا جدا في الآونة الأخيرة.. هو أسلم الروح بهدوء"، دون أن يكشف عن سبب وفاته.

ولد جان بول بلموندو في 9 أبريل 1933 بمدينة نويلي سور سين بفرنسا، حيث أصبح بطلا للملاكمة بسن 17 سنة، وفي عام 1960 قام بأداء دور ثانوي في أحد أفلام المنتج الفرنسي جان لوك غودار، ليصبح بعد ذلك نجما ساطعا في السينما الفرنسية.

وتنوعت أدواره بين السينما والمسرح وأفلام الكوميديا، وقدّم ثمانين فيلما، وتبقى الكثير من أدواره محفورة في الذاكرة السينمائية الفرنسية، وخاصة أفلام "أكشن" مثل "بورسالينو" و"المحترف"، ونال وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي ووسام فيلق الشرف الفرنسي.

وأُصيب بلموندو بجلطةٍ عام 2001 أوقفت مسيرته مؤقتًا قبل أن يعود عام 2008 في فيلم "رجل وكلبه"، حيث أدى دور رجلٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة.