"إنك تكون عادل إمام دي مشكلة".. شريف منير ينشر هذا الفيديو للزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان شريف منير، جمهوره ومتابعيه عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من لقاء قديم للزعيم عادل إمام عبر شبكة ART.

ويقول الزعيم في الفيديو: "ساعات عادل إمام ده الناس تتغاظ منه، إزاي يكون ناجح على طول، مشكلة عشان ناجح على طول، إنك تكون عادل إمام دي كمان مشكلة في حد ذاتها، إنك تكون ناجح باستمرار دي مشكلة".

وتحدث عادل إمام أيضا عن فيلمه "عريس من جهة أمنية" (2004) والذي كان يصوّر مشاهده آنذاك؛ قائلا: "فيلم موضوعه جديد تماما، واحد مش عايز يتجوز بنته، بيحبها لدرجة أنه مش عايز يفرط فيها، في إطار كوميدي فظيع، لغاية ما أقع في شريف منير وده ضابط في جهة أمنية، وبيحصل صراع بينا، وفي النهاية بينتصر الحب".

فيلم "عريس من جهة أمنية" للمخرج علي إدريس، وﺗﺄﻟﻴﻒ يوسف معاطي، وبطولة النجوم: عادل إمام، لبلبة، شريف منير، حلا شيحة، أشرف عبدالباقي، وأحمد زاهر وغيرهم.