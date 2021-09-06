منة الجابر تشارك في مسلسل "شارع 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضمت الفنانة الشابة منة الجابر إلى طاقم عمل مسلسل "شارع 9"، الذي عاد صناعه لاستكمال التصوير منذ أيام قليلة، بعد توقف 10 أشهر تقريبا، بسبب التسويق ما دفع فريق العمل للتوقف عن تصويره.

وتجسد منة الجابر خلال أحداث مسلسل "شارع 9"، شخصية بنت توقع الضحايا عبر الإنترنت وتستكشف الأحداث المشاكل التي يتسبب بها لبعض شخصيات العمل.

مسلسل "شارع 9"، من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

أبطال المسلسل هم: رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي ، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي ، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام

يدور المسلسل حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، مثل علاقة الأب لأبنائه، ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت، ومشاكل الزواج العرفي والسري.

الجدير بالذكر أن منة الجابر قد شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.