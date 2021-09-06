أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في “العناية المركزة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (80 عاما)، الاثنين، أنه “يتعافى” في المستشفى من جراحة خضع لها لإزالة ورم من القولون.

ولم يذكر بيليه، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، ما إذا كان الورم خبيثا لكنه قال إنه “يشعر بتحسن” وفق منشور له على موقع إنستغرام.

وفي المنشور المصحوب بصورة له وهو يبتسم، كتب بيليه: “أجريت يوم السبت الماضي لعملية جراحية لإزالة جرح مريب في القولون الأيمن…تم التعرف على الورم خلال الاختبارات التي ذكرتها الأسبوع الماضي”.

وأضاف: “لحسن الحظ، أنا معتاد على الاحتفال معك بالانتصارات الكبيرة.. أواجه هذه المباراة بابتسامة على وجهي، والكثير من التفاؤل والسعادة لأنني محاط بحب عائلتي وأصدقائي”.

وأعلن مستشفى ألبرت أينشتاين، في ساو باولو، الاثنين، أن بيليه خضع لعملية جراحية، السبت، بسبب ورم في القولون، مضيفا أنه “يتعافى” في وحدة للعناية المركزة.

وأوضح المستشفى، حيث أدخل بليه في 31 أغسطس الماضي، أنه تم “اكتشاف الورم خلال الفحوصات الروتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوصات المخبرية وأرسلت المواد لتحليلها”.

وأكد أنه سيظل في العناية المركزة لكنهم يتوقعون نقله إلى غرفة، يوم الثلاثاء.

جاءت هذه الأخبار بعد ساعات فقط من إعلان وكالة إخبارية برازيلية أن بيليه أمضى ستة أيام في المستشفى بعد دخوله للفحص السنوي.

وجاءت أيضا بعد أيام من دحض بيليه التقارير التي تفيد بأنه أغمي عليه.