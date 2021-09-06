ناديا مصطفى لـ”صوت بيروت انترناشونال”: اليوتيوب سبب ظاهرة حسن شاكوش وامثاله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

اثار قرار نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها المطرب هاني شاكر، بشأن ايقاف المغني حسن شاكوش عن الغناء واحياء الحفلات حتى اشعار آخر وزميله رضا البحراوي لمدة شهرين ارتياحا في الوسط الفني في مصر، خاصة ان هوليوود الشرق هي ام الفنون والفنانين الاصيلين والموهوبين. وللوقوف على تفاصيل هذا القرار كان لـ”صوت بيروت انترناشونال” حوارا مع عضو مجلس الادارة في النقابة المطربة ناديا مصطفى، التي شرحت تفاصيل ما حدث قائلة ” للاسف انه بات بامكان اي شخص ان يمتلك قناة على يوتيوب وحسابات اخرى على كل مواقع التواصل الاجتماعي ونسب المشاهدة العالية على هذه المواقع فسحت المجال امام حسن شاكوش وحمو بيكا وغيرهما ان يصلوا الى الجمهور عبر قنواتهم على يوتيوب وللاسف ان نقابة المهن الموسيقية ليس لها سلطة على السوشيال ميديا لذا نحن نسعى مع المصنفات الفنية وكل المعنيين في الدولة المصرية للحد من انتشار هذه الظواهر اي مغنيي المهرجانات الذين يقدمون اغنيات مليئة بالايحاءات البعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا. ومن هذا المنطلق اتخذت النقابة من رئيسها وكافة اعضائها قرارا يمنع هؤلاء من الانتشار قدر المستطاع.

وعن اسباب وقف حسن شاكوش عن الغناء حتى اشعار آخر والاكتفاء بايقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين فقط علما ان الخلاف بينهما كان امام الناس وعلى خشبة المسرح فقالت ناديا مصطفى “اثناء التحقيق مع حسن شاكوش تبين انه تلفظ بكلام بذيء امام الجمهور لا يصح ان يقال في العلن وبعد ان شاهدنا الفيديوهات التي انتشرت وتضمنت الاساءة الى عازفي الايقاع في مصر قررنا وقفه فورا خاصة انه اعترف بان الكلام الذي صدر بحق زميله البحراوي وهذه الفئة من الموسيقيين مرتجلا وليس اغنية يؤديها باستمرار كما اكد ان كلامه جاء في لحظة غضب ومع ذلك اتخذ القرار بايقافه. وتتابع ناديا مصطفى كلامها “انما ايقاف رضا البحراوي اقتصر على شهرين لان اخطائه ليست كبيرة رغم تلفظه بكلمة بذيئة واحدة”.

اما عن قرار منع الغناء بطريقة البلاي باك فاكدت انه بامكان اي مطرب ان يغني بلاي باك في حال تعذر اداؤه لاغنية معينة امام الجمهور مباشرة انما لا يسمح له ان يصعد على خشبة المسرح دون وجود عدد من اعضاء فرقته الموسيقية واعدادهم يجب ان تتراوح اقلها ما بين اربعة او 8 اشخاص وهذا القرار يشمل المطربين المصريين والعرب على حد سواء.

وبالانتقال للحديث عنها كمطربة غائبة عن تقديم اي جديد غنائي منذ فترة طويلة فاشارت ناديا مصطفى انها مشتاقة لتقديم اي جديد لكن امكانياتها المادية لا تسمح لها بذلك وهي حتى الان لا تجد اي شركة انتاج تدعمها سواء في انتاج الاغاني وتصويرها وتسويقها ام في مشاركتها بالمهرجانات الغنائية الكبيرة التي تقام في العالم العربي ومع ذلك انا بصدد التحضير لعمل فني اتمنى ان اطلقه قريبا.