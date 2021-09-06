حسين الجسمي يحقق رقمًا قياسيًا في شهر.. “حته من قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تتابع أغنية “حته من قلبي” للنجم الإماراتي حسين الجسمي تحقيق الأرقام القياسية. وحصدت الأغنية أكثر من 40 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط على طرحها على قناة الجسمي الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتتمتع أغنية “بالبُنط العريض” بالإيقاعات المختلفة الحامله معها معاني كثيرة من الفرح والبهجة، وقد اجتاحت الأغنية مواقع التواصل حيث راح يرددها الجمهور والمشاهير ووجوه معروفة بشكل كبير معبرين عن اعجابهم بها. والأغنية من ألحان “الجسمي” وغنائه ومن كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع وميكس وماسترينغ علي فتح الله.

واستطاع حسين الجسمي أن يتصدّر الترند طيلة الأسابيع الماضية بأغنية “حته من قلبي”، حيث نالت الأغنية إعجاب الكثيرين، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات ومواقع عديدة لمشاهدين يرقصون على أنغامها.

جدير ذكره أن الأغنية تتصدّر منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي.