اندلاع حريق في العقار الذي تسكن فيه الفنانة المصرية ميرفت أمين

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

اندلع حريق كبير، صباح اليوم، في العقار الذي تسكن فيه الفنانة ميرفت أمين بمنطقة المهندسين في القاهرة.



ونتج عن الحادث، الذي نشب في شركة للدعاية والإعلان تقع أعلى شقة النجمة الكبيرة، وفاة شخص مختنقاً.

وأعلنت الممثلة الشهيرة نجاتها من الحادث الخطير، قائلةً إنها بخير ولم تتعرض لمكروه، حيث إن موقع الحريق كان يفصله عن شقتها طابق واحد، وذلك حسبما نقل عنها موقع صحيفة «الوطن».

وتم إخلاء كل السكان إلى سطح العقار، ومنهم الفنانة الكبيرة، وسريعاً وصلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الوضع.

يُذكر أن ميرفت أمين غائبة عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، إذ كان آخر أعمالها فيلم «أعز الولد»، وشاركتها البطولة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ومثَّل العمل الظهور السينمائي الأخير للفنانة رجاء الجداوي، والفيلم من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح.