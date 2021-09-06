نجوى كرم في الصدارة.. “ساحر قلوب” ترند للأسبوع الثاني على التوالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لايزال كليب أغنية “ساحر قلوب”، للنجمة اللبنانية نجوى كرم، يحصد النجاح ويحقق مشاهدات عالية ويتصدر قائمة الأكثر تداولاً، منذ طرحه على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، في 25 أغسطس الماضي.

وحقق كليب “ساحر قلوب” أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب”، متصدرًا قائمة الأكثر تداولاً في أكثر من دولة عربية وعالمية، رغم مرور 10 أيام على صدوره.

ويحتل كليب “البنت القوية” المراكز الأولى في لبنان والسويد والبحرين وفلسطين والكويت والإمارات وتونس والعراق والدنمارك والمغرب والسعودية وهولندا، ومصر وأستراليا واليمن.

فكرة الأغنية مميّزة إذ جاء العمل جاء بمثابة تتمّة لكليب أغنية “مغرومة” التي أصدرتها نجوى كرم منذ شهر تقريبًا، وظهر معها بالمشهد الأخير فيها، الممثل السوري معتصم النهار، اذ اقترب معتصم منها وسألها “نجوى فيني إسألك سؤال؟ إنت عنجد مغرومة؟”.

وتعاونت نجوى كرم في أغنية “ساحر قلوب” مع عامر لوند الذي وضع كلمات الأغنية وعلي حسون الذي لحّنها، فيما تولى داني حلو توزيعها، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج هس غدار.