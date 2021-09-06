وفاة الممثل الفرنسي جان بول بيلموندو عن عمر ناهز 88 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو، أحد أبرز أعلام السينما الفرنسية، الإثنين في منزله في باريس عن عمر ناهز 88 عاما، على ما أعلن محاميه ميشال غوديست، موضحاً أنّه كان منهكا جدا في الآونة الأخيرة وقد أسلم الروح بهدوء.

تحول بيلموندو، الممثل صاحب الشخصية الكاريزمية الذي أدى بنفسه في الأغلب الأجزاء المثيرة الجريئة في أدواره إلى السينما التجارية في الستينيات وأصبح من أهم أبطال أعمال الكوميديا والحركة في فرنسا.

وقوبل قراره بأن يشق طريقا له في السينما التجارية وأن ينأى بنفسه عن السينما الفنية بالانتقاد على أنه ضيع موهبته التي لا خلاف عليها، وهو أمر نفاه على الدوام.

وقال في وقت من الأوقات “عندما ينجح ممثل يدير له الناس ظهورهم ويقولون إنه اختار الطريق السهل وإنه لا يريد أن يبذل جهدا أو يدخل في أي مجازفة”.