بالصور – درة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية جذابة في إيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة التونسية درة زروق على متابعيها بإطلالة كلاسيكية رقيقة ارتدت فيها فستاناً باللون البنفسجي الفاتح ذات تصميم لافت قريب من التصاميم المعتمدة في إيطاليا، حيث تقضي هناك إجازتها الصيفية بالإضافة لحضورها فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي افتتحت فعاليته مؤخراً، حيث حرصت درة على حضور احتفالية خاصة بماركة إيطالية عالمية.

وقد نشرت دُرّة صُوَر إِطلالتها الإيطالية الجَذّابة من شَوارِع فينيسيا من صفحتها الخاصة على «انستقرام»، حيث ظَهَرَت فِيها بفُستان طَوِيل منقوش ومطرز من الخَصر وامتاز بأكمام صيفية مفتوحة تظهر جمال تفاصيل الكتفين، مع مكياج صيفي هادىء.

وأحدثت درة كعادتها ضجة واسعة بإطلالتها الكلاسيكية التي سحرت فيها المتابعين من خلال هذه الصور، وترك لها عدد كبير من المتابعين تعليقات جميلة أثنت على جمالها وحسن مظهرها.

وتستغل درة فترة وجودها في إيطاليا من أجل اختيار إطلالتها التي ستظهر بها خلال مهرجان الجونة السينمائي الذي ستقام فعاليته بعد أسابيع قليلة من الآن.

ويعرض لدرة حالياً “حكاية غالية” من مسلسل «زي القمر» الذي يشاركها بطولته مراد مكرم وفراس سعيد وأحمد حلاوة وآخرين، كما تنتظر عرض فيلمها الجديد “الكاهن” مع حسين فهمي.