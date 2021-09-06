إلهام شاهين: أفضل المكسب الأدبي ولا أضَع التجارة في حِسَاباتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة إلهام شاهين عن أن تقديرها الأدبي والمعنوي أفضل وأهم بالنسبة إليها من التقدير والمكسب المادي، حيث تعتبر الأموال تؤدي وظيفتها بأننا ننفقها ثم نكسبها بعد ذلك.

وقالت إلهام خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه «التاسعة» على شاشة القناة الأولى على التليفزيون المصري، إن أهمية الأموال التي نحوزها هي إجادة إنفاقها في مصادرها التي تعود علينا بالتقدير المعنوي والأدبي، مشيرة إلى أن فيلم «يوم للستات» لكاملة أبو ذكري ونيللي كريم والراحل فاروق الفيشاوي وناهد السباعي والعديد من النجوم، والذي تولت إنتاجه قد حصل على 21 جائزة، بالإضافة لأنّ جميع النجوم حصلوا أيضاً على جوائز عنه.

وأضافت خلال مُدَاخلتِها الهَاتِفِيّة مع برنامج التاسعة: «عندما أشارك في مهرجان دولي بفيلم من إنتاجي ثم أشاهد اسم بلدي مصر يرتفع أشعر بفخر شديد جداً». متابعة: «مكسبي الأدبي من الأفلام كبير جداً، وخسارتي المادية كبيرة جداً، حيث إن المردود المادي قليل رغم المكسب المعنوي».

ووجهت إلهام نصيحتها للمنتجين الشباب، بألّا يفعلوا مثلها لأنّ إنتاج الأفلام هو «صناعة وفن وتجارة»، مُؤَكّدة على أنّها لا تَضَع التجارة في حِسَاباتها خلال الإنتاج، قائلة: «المنتج الشاطر هي أن تعود له أمواله التي أنفقها فلوسه مثلما وضعها دون خسارة، وهذا في حد ذاته خَسارة لأن الفلوس لم تكسب، لكن أنا بفكر بمنطق آخر غير المنتجين».

كما لفتت إلهام إلى أنّ فيلهما الأخير «حظر تجول» الذي حاز على جائزة أفضل في مهرجان القاهرة السينمائي الماضي، كانت تنوي إنتاجه وظَلّ لديها لمدة عامين، حتى ذَهَبَ لمنتجٍ آخر. متابعة: «أنا نيتي خير دائماً ناحية السينما، وأعشق السينما، إذ إنّها هي عمري كله».

ويعد فيلم «حظر تجول» هو آخر أَعمال إلهام شاهين، حيث تَدُور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013، خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاماً، لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أنّ والدتها قَتَلَت وَالدِها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، ممّا يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم، وقلبها الذي يميل إليها تدريجياً.

«حظر تجول» تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهوراً خاصاً للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.