فرحة ليختنشتاين ولوكسمبورغ بزواج الأميرة ماريا أنونشاتا في فيينا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دقت أجراس الزفاف في شوارع فيينا معلنة زواج الأميرة ماريا أنونشاتا أميرة ليختنشتاين من زوجها “إيمانويل موسيني” في حفل ديني، بينما أقيم من قبل الاحتفال المدني في 26 يونيو في فيلا ديلا تينوتا دي فاسيا، في وسط إيطاليا، حيث ينتمي العريس.

و”إيمانويل موسيني” هو مستثمر في قطاع الأدوية وينحدر من عائلة من رواد الأعمال في جوبيو، أومبريا، وهي منطقة صغيرة في وسط إيطاليا.

والعروس هي عضوة في كل من عائلة ليختنشتاين الأميرية- وهي إمارة ناطقة بالألمانية تقع بين النمسا وسويسرا- وعائلة لوكسمبورغ.

على جانب ليختنشتاين، هي الابنة الثانية (وأولى البنات) للأمير “نيكولاس” أمير ليختنشتاين، الشقيق الأصغر للأمير الحالي “هانز آدم الثاني”.

وعلى جانب لوكسمبورغ، فهي ابنة الأميرة “مارغريتا” من لوكسمبورغ، ابنة الدوق الأكبر الراحل “جان لوكسمبورغ” وأخت الدوق الأكبر الحالي “هنري”.

وكانت العروس ترتدي ثوباً من فالنتينو هوت كوتور والتاج من هابسبورغ فرينج – وهي قطعة من المحتمل أن تكون قد صنعت في البرتغال بواسطة صائغ المجوهرات النمساوي كوتشيرت في سبعينيات القرن التاسع عشر.

وليست الأميرة “ماريا أنونشاتا” أول عروس ملكية تتزوج في ثوب فالنتينو. فملكة هولندا “ماكسيما” في عام 2002، والأميرة “مادلين” أميرة السويد في عام 2013، و”بياتريس بوروميو” زوجة ابن أميرة هانوفر- الأميرة “كارولين”، هم أبرز العرائس الملكيات اللواتي ارتدين من دار الأزياء الإيطالية.

أقيم الاحتفال الديني في مدينة شوتينكيرش في فيينا، وأقيم حفل الاستقبال في قصر ستادت ليختنشتاين، أحد القصرين الملكيين اللذين تمتلكهما عائلة ليختنشتاين برينسلي في العاصمة النمساوية.

وكان من بين ضيوف حفل الزفاف خال العروس الدوق الأكبر “هنري”، وأبناء خالها الدوق الأكبر “غيوم” وزوجته، الدوقة الكبرى “ستيفاني” والأمير فيليكس وزوجته الأميرة “كلير” أميرة لوكسمبورغ. كما حضر أشقاء والدتها الملكيون الآخرون.

ومن بين أفراد العائلة المالكة الأجانب الذين سافروا إلى فيينا الأمير البلجيكي “لورينز”، حيث لم يحضر الملك “فيليب” والملكة “ماتيلد” بسبب اتصالهما الوثيق بشخص مصاب بـ COVID-19، وحضر الأمير الأردني “حسن” وزوجته الأميرة “سارفاث” و”بيير كاسيراغي” مع زوجته “بياتريس بوروميو” ابن شقيق الأمير “ألبرت” أمير موناكو. كما حضر الزفاف أيضًا ممثلون من مجلس هانوفر الألماني غير الحاكم.