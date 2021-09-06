ديانا حداد "ترند" خليجياً وعربياً بأغنية "عشق ضميان"

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دبي: تصدرت الفنانة ديانا حداد بأغنيتها المصورة الجديدة "عشق ضميان" قائمة الأكثر مشاهدة وشيوعاً على "اليوتيوب"، في السعودية والإمارات والخليج وعدد من بلدان الوطن العربي.

الأغنية المصورة من إخراج نهلة الفهد بمشاركة مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي موديل روز، غدير سبتي، شيلاء سبت، نور ستارز ونهى نبيل التي كتبت كلمات الأغنية ولحنها الفنان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم ومكس وماسترنغ حسام كامل.





وتشكل الأغنية التعاون الأول بين ديانا حداد ونهى نبيل كشاعرة، حيث قالت في مقدمتها:

بعد شروق الشمس و الفجر لي بان

أرسلك همومي و أجمل تحية

مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان

ودّي بشوفك و الظروف معصيّة

أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان

و حبّك سرى بي من خلية لخلية

متوسدٍ قلبي و روحي و الأجفان

كنك ملكت الذات إلا شوية..