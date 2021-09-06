فن ومشاهير

ديانا حداد "ترند" خليجياً وعربياً بأغنية "عشق ضميان"

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دبي: تصدرت الفنانة ديانا حداد بأغنيتها المصورة الجديدة "عشق ضميان" قائمة الأكثر مشاهدة وشيوعاً على "اليوتيوب"، في والإمارات والخليج وعدد من بلدان الوطن العربي.

الأغنية المصورة من إخراج نهلة الفهد بمشاركة مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي موديل روز، غدير سبتي، شيلاء سبت، نور ستارز ونهى نبيل التي كتبت كلمات الأغنية ولحنها الفنان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم ومكس وماسترنغ حسام كامل.



وتشكل الأغنية التعاون الأول بين ديانا حداد ونهى نبيل كشاعرة، حيث قالت في مقدمتها:
بعد شروق الشمس و الفجر لي بان
أرسلك همومي و أجمل تحية
مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان
ودّي بشوفك و الظروف معصيّة
أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان
و حبّك سرى بي من خلية لخلية
متوسدٍ قلبي و روحي و الأجفان
كنك ملكت الذات إلا شوية..

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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