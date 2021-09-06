العرض الأول لـ "منطقة الخطر" في سبتمبر على "آي تشي يي"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







دبي: طرحت منصة آي تشي يي العالمية في 3 سبتمبر 2021 سلسلة أصلية جديدة تجمع عددًا من الممثلين الآسيويين البارزين، في خطوة من الشركة الصينية لتعزيز شعبيتها في الشرق الأوسط.

"منطقة الخطر" هي دراما باللغة الصينية تدور أحداثها في تايوان، وهي من بطولة الممثل الماليزي اللامع كريستوفر لي والممثل التايواني الشهير فيك تشو. تدور أحداثها حول جرائم قتل متسلسلة تقوم على تقطيع الأوصال الواحدة تلو الأخرى في المدينة الساحلية دونغلين. ولم يرصد مكتب شرطة تشانغ رونغ الذي كان مسؤولًا عن التحقيق أي أدلة تشير إلى المكان الذي يجب البحث فيه عن خيوط الجريمة أو أي أدلة على المشتبه بهم.

واستطاعت هذه القضية خرق الحصار الذي فرضته الشرطة وانتشرت أخبارها بشكل واسع في الصحف المحلية. ومن بين كل القصص التي انتشرت على الأخبار، نُقل عن ليانغ يانغ دونغ قوله إن مدينة دونغلين ستصبح مدينة الجرائم.

وعندما تصل الشرطة إلى الخيوط الأخيرة، يتلقى المحقق الجديد رين اتصالًا هاتفيًا غامضًا يشير له إلى أن الشرطة كانت تبحث في المكان الخطأ! وقد جاء الاتصال من سجن دونغلين سيء السمعة، أما المتصل، فكان ليانغ يانغ دونغ، الرقم 5710...!

وفي هذه الأثناء، حصلت أكثر جرائم القتل غرابةً ورعبًا على الإطلاق في سجن دونغلين. وما بدت أنها جرائم انتحار كانت في الواقع سلسلة من جرائم القتل المعقّدة والمريبة، وقد بدا أن ليانغ يانغ دونغ كان الهدف الأخير وأن قوة شريرة كانت تخطط لكل الأحداث السيئة.

وفي ظل عدم وجود أي أدلة أو مشتبه بهم بارتكاب جرائم القتل المتسلسلة، يضطرّ ليانغ يانغ دونغ ورين إلى العمل معًا للتغلّب على الأشرار وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وستكون "منطقة الخطر" الدراما الأولى التي تنقسم إلى فصول. وتتألف هذه السلسلة من 24 حلقة مقسّمة إلى فصلين، ويحمل الفصل الأول عنوان "في الليل المظلم" فيما يحمل الفصل الثاني عنوان "الشمس تشرق".

وتسلّط حبكة هذه الدراما المعقّدة الضوء على الشرخ بين الظلام والنور مع الأحداث الشيّقة المليئة بالحركة والوتيرة السريعة.

وفي اللقطات الأولى، يقف الأبطال الثلاثة فيك تشو وكريستوفر لي وبيرانت تشو أمام بحر من الدماء وخلفهم حافلة للشرطة مقلوبة رأسًا على عقب. ويتضح أن هؤلاء الرجال الثلاثة الذين يمتلكون شخصيات وهويات مختلفة سوف يشكلون فريقًا واحدًا في مواجهة لغز غامض وخطير فيما يبدأ فصل "الشمس تشرق" من الحلقة 13، وفيه يستمر الغموض الذي كان قد بدأ في الفصل الأول. ويصوّر هذا الفصل الشخصيات الغامضة وكيفية اكتشافها للحقيقة على الرغم من الأحداث التي تجري ضدّها.

ويلعب الممثل الماليزي الشهير كريستوفر لي والذي يتخذ من سنغافورة مقرًا له دور ضابط شرطة فظ في المسلسل وهو يطل بشعر طويل وبشاربين، وهي إطلالة جديدة للممثل الشهير الذي سبق أن حظي بشعبية عالمية كبيرة بمظهره اللطيف والجذاب.

وتعليقًا على دوره وشخصيته في مسلسل "منطقة الخطر"، يقول كريستوفر لي: "تارةً أكون شجاعًا كالأسد وتارةً أخرى أتظاهر بالجنون. أنا أشبه بليثٍ غضبان يهجم عندما يرصد شيئًا مريبًا. وفي إعلان المسلسل، يوبّخ لي ضابط الشرطة الجديد رين الذي يؤدي دوره بيرانت تشو.

ويوضح كريستوفر أنه كثيرًا ما يستخدم ألفاظًا سيئة خلال أحداث المسلسل وأن ذلك يتحوّل إلى موجة غضب. وعندما سئل عن مدى اختلاف شخصيته الحقيقية عن شخصية الضابط تان، قال إن الاثنين جدّيان إلا أنهما يحبان المزاح. وعندما سئل عن أهم نقطتين تختلف فيهما الشخصيتان، ضحك كريستوفر وقال: "في حياتي الطبيعية، لا أستخدم الألفاظ السيئة، فالسباب أمر سيّء!"