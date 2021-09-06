استقبال حافل لفيلم "أميرة" في مهرجان فينيسيا السينمائي

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"الخليج 365": في عرضه العالمي الأول وبحضور بطلتيه صبا مبارك وتارا عبود، لاقى فيلم أميرة للمخرج محمد دياب استقبالاً حافلاً وتصفيقاً حاداً من الحضور بـ مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا أمس، حيث يشارك الفيلم في مسابقة آفاق بالمهرجان، والذي يقام في الفترة من 1 وحتى 11 أيلول.

أميرة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشارك صبا مبارك وتارا عبود بطولة فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب من بينهم علي سليمان وقيس ناشف، ووليد زعيتر، وهو انتاج مصري أردني فلسطيني مشترك، من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

صبا مبارك ممثلة ومنتجة أردنية، وتعد واحدة من نجمات عربيات قليلات بنين نجاحهن عبر أعمال ناجحة بأنحاء العالم العربي وعلى المستوى الدولي أيضاً. من الخليج، الشام، مصر والمغرب العربي؛ نالت العديد من الألقاب والجوائز تعكس قدرتها في تقديم قضايا وأوضاع المرأة العربية بتنويعات معاصرة وتاريخية بأكثر من 60 عمل بين السينما، التليفزيون والمسرح.

خلال مسيرتها الفنية، حصلت مبارك على العديد من الجوائز والتكريمات، حيث نالت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المسرح العربي، أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط بإيطاليا، أفضل ممثلة في الأردن عام 2009، وجائزة دبي للدراما عن مسلسل بلقيس، جائزة أفضل ممثلة في الأردن لعام 2010 وأفضل ممثلة أردنية في جوائز تايكي الأردن 2012، كما حصلت مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان طريق الحرير السينمائي بأيرلندا عن دورها في فيلم مسافر: حلب – اسطنبول والذي فاز بخمس جوائز أخرى خلال مشاركاته في 10 مهرجانات دولية منها مهرجان أنطاليا السينمائي بتركيا ومهرجان الفيلم العربي في كوريا وسوق الفيلم الأوروبي بـمهرجان برلين السينمائي.

وتارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020. بدأت التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال للمخرج أمجد الرشيد؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية. بعدها، شاركت تارا عبود في فيلمي تخرج آخرين لمخرجين من معهد SAE في عمان: فيلم 12 سنتيمتر للمخرج زيد خالد، وفيلم حياة للمخرجة لين عوض، وقد حصل الفيلمين على جوائز.

أحدث أعمال تارا التليفزيونية، المسلسل الأردني عبور (2019)، الذي جمعها مع النجمة صبا مبارك، وتدور أحداثه في مخيمات اللاجئين وما يواجهونه من معاناة يومية.