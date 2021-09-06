ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكراها بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ذكرى ميلاد والدتها الراحلة التي توافق اليوم 6 سبتمبر.

ونشرت أميرة، صورة رجاء الجداوي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة وأنتِ معانا بسيرتك الحلوة، وبغلاوتك في قلوبنا كلنا، بحبك يا أمي وحشتيني قوي".

أضافت: "يارب يديم عليكِ نعمة حب الناس والدعاء لك ويا رب يجعله دعاء مقبول.. عقبال كل سنة".

ورحلت رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.