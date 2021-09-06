ميرفت أمين بعد حريق نشب في عمارتها: "أنا بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طمأنت الفنانة ميرفت أمين، جمهورها، بعد حريق نشب في العمارة التي تقطنها بشارع جزيرة العرب بمنطقة المهندسين

وقالت النجمة الكبيرة في تصريح خاص لمصراوي: "أنا بخير الحمد لله، والحريق حدث في الطابق السادس وأنا أقطن بالطابق الرابع".

وتابعت: "لم أخرج من العمارة وقت حدوث الحريق، والحمد لله أنه لا يوجد خسائر في الأرواح".

وكان حريق قد نشب في إحدى الشركات الموجودة بالعمارة التي تقطنها الفنانة الكبيرة مساء اليوم الإثنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة ميرفت أمين في جنازة صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز الشهر الماضي.